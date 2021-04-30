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30.04.2021 18:25
Рубрика: Культура

Тренды legal design: договор как комикс - юрист как художник

В Сколково в рамках IPQuorum 2021: Tech for Content прошёл мастер-класс "Перевод с юридического на человеческий: лигалдизайн в коммуникациях. От текста в Word до комикса и обратно".
Фото: пресс-служба IPQuorum Фото: пресс-служба IPQuorum
Фото: пресс-служба IPQuorum

Команда "ЛигалПикс", амбассадор бизнес-тенденции в области юридических инноваций - Legal design, рассказала о принципах, задачах и процессе создания понятной юридической документации.

Фото: предоставлено пресс-службой IPQuorum
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"При разработке проекта необходимо одновременно попасть в ожидания пользователя, в тенденции дизайна и в нормы закона", - говорит специалист компании Владимир Акентьев.

Юридический дизайн как инструмент для построения коммуникаций в правовом поле помогает донести до конечного пользователя ключевые правовые сообщения в доступной и интуитивной форме.

"Классические документы - это сложно и непонятно для пользователя. Это много букв, специальных формулировок и терминов. Трансформация этих договоров приводит к легкому и понятному визуалу. Упрощает современную действительность, в которой почти все отношения сегодня решаются одним кликом", - считает юрист компании Наталья Костина.

На мастер-классе был представлен комикс, отвечающий на вопрос: "Комикс-договор - это вообще законно?" В частности, художник комиксов Валентин Поткин показал процесс его создания - от скетча до готового произведения.

"Культура развития комикса в России развивается по спирали. Сейчас к комиксам привыкают, этому способствует мировой кинематограф. На полках появляется все больше произведений в данном формате", - говорит библиотекарь SMART-библиотеки и популяризатор комиксов Андрей Дроздов.

Инструментарий legal design практически неограничен. Процесс создания проекта можно сравнить с конструктором или конвейером, в работе которого задействованы разнопрофильные специалисты (юристы, дизайнеры, художники, маркетологи). Набор компетенций и инструментов может варьироваться в зависимости от цели.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой IPQuorum
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"Комикс - это то, что мы любим. При этом legal design может быть реализован через инфографику, геймификацию, анимацию, AR/VR или другой инструмент, который соответствует поставленной задаче", - говорит генеральный директор компании "ЛигалПикс" Мария Дорошенко.

"На входе мы анализируем бизнес-процесс, в котором есть юридическая обвязка. В ней мы убираем общие фразы, которые и так предусмотрены законом, и раскрываем понятия, которые требуют однозначного толкования. Далее создаем визуальные образы, раскрываем основные пункты документа с помощью нативно понятных ситуаций", - делится этапами работы Наталья Костина.

Также legal design решает задачу инклюзивности и включает в понимание механизмов правового взаимодействия те группы пользователей, которые ограничены в своих возможностях (дислексики, иностранцы, люди без профессионального образования и др.).

"Гуманитарная миссия юридического дизайна - расширение правовой культуры за счет комплексного подхода с позиции как закона, так и дизайн-мышления", - завершает мастер-класс Мария Дорошенко.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой IPQuorum
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Мероприятие прошло при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

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