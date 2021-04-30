Twitter должен до 15 мая пересмотреть свою работу в России

Роскомнадзор напомнил администрации Twitter о необходимости привести свою деятельность в соответствие российским законам. Соцсети дали срок до 15 мая 2021 года.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщал, что Twitter не выполнил требований ведомства по удалению 3,2 тысячи материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. 10 марта Роскомнадзор объявил о старте централизованного замедления трафика Twitter.

С марта ведомство выявила в Twitter более 900 новых запрещенных материалов. Кроме того, среднее время реагирования соцсети на требования об удалении материалов составляет 81 час, что превышает время, требуемое по законодательству - 24 часа с момента получения уведомления.

На этой неделе прошла видеоконференция с участием руководства Twitter - вице-президента по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни и вице-президента по юридическим вопросам компании Twitter Inc Джима Бейкера. Они выразили готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора.

"Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой, приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством", - говорится в сообщении Роскомнадзора.