Новости

На отдельных участках киргизско-таджикской границы возобновилась стрельба 11:08
Twitter должен до 15 мая пересмотреть свою работу в России 11:06
На Южном Урале начнут штрафовать за нарушение правил эвакуации машин 11:05
Международный документальный фильм о Большом театре снимут к концу 2021 года 11:01
Путин направил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле 10:43
Южноуральские "чернобыльцы" получат материальную помощь 10:35
Мошенники захватили землю завода в Люберцах 10:35
В Челябинске в канун Дня Победы откроют "Стену памяти" 10:19
Банкир назвал три табу при выдаче ипотеки 10:06
Греция продлила ограничение на въезд не более 4 тысяч россиян в неделю 10:05
Из-под обвала на мурманском руднике достали двух человек 10:04
В пятницу в столице может быть поставлен рекорд по осадкам 10:03
Росморречфлот: Россия не вводила ограничений в Керченском проливе 10:01
В конфликте на границе с Таджикистаном погибли трое военных Киргизии 09:57
В Бразилии от коронавируса умерли 400 тысяч человек 09:37
В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 20 человек 09:31
Иностранным кинематографистам заплатят за съемки в России 09:19
Назван простой способ ускорить работу смартфона 08:45
Под Астраханью три человека погибли в лобовом ДТП 08:43
При обрушении на мурманском горно-обогатительном комбинате погиб человек 08:29
Прирост случаев COVID-19 в Индии за сутки установил новый рекорд 07:53
СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей 07:52
В Нью-Йорке полиция отказалась от использования роботов-собак 07:41
Во Франции впервые выявлен индийский штамм коронавируса 06:57
CNN: Трамп возобновит в мае митинги в поддержку республиканцев 06:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
30.04.2021 11:06
Рубрика: Digital

Twitter должен до 15 мая пересмотреть свою работу в России

Текст: Ирина Алпатова

Роскомнадзор напомнил администрации Twitter о необходимости привести свою деятельность в соответствие российским законам. Соцсети дали срок до 15 мая 2021 года.

Фото: AFP/SAUL LOEB
Национальный архив США выложит в открытый доступ сообщения Трампа в Twitter

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщал, что Twitter не выполнил требований ведомства по удалению 3,2 тысячи материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. 10 марта Роскомнадзор объявил о старте централизованного замедления трафика Twitter.

С марта ведомство выявила в Twitter более 900 новых запрещенных материалов. Кроме того, среднее время реагирования соцсети на требования об удалении материалов составляет 81 час, что превышает время, требуемое по законодательству - 24 часа с момента получения уведомления.

На этой неделе прошла видеоконференция с участием руководства Twitter - вице-президента по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни и вице-президента по юридическим вопросам компании Twitter Inc Джима Бейкера. Они выразили готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора.

"Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой, приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Digital Интернет Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Twitter

Главное сегодня

Путин направил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле
СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей
Посольство: Россияне не пострадали на границе Киргизии и Таджикистана
Во Франции впервые выявлен индийский штамм коронавируса
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"