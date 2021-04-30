В Бразилии от коронавируса умерли 400 тысяч человек

Немногим больше месяца понадобилось Бразилии, чтобы перешагнуть очередную 100-тысячную отметку по смертности населения от COVID-19, достигнув трагического показателя в 401 тысячу 186 жизней.

Последнюю неделю ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Не спеша, снижаются ежесуточные показатели заболеваемости и смертности от COVID-19. За минувшие сутки в Бразилии выявлено 69,4 тысячи новых случаев заражения этим вирусом, три тысячи человек погибли. За весь период пандемии коронавируса в стране зафиксировано 14,6 миллиона случаев заражения SARS-CoV-19.

Местные эпидемиологи уже осторожно начали говорить о третьей волне заболевания, призывая соотечественников прививаться от коронавируса и пока не расслабляться.