В центры начальной военной подготовки станут принимать и школьниц

До конца 2021-го года в России будет создано еще 36 учебно-методических центров для школьников "Авангард". Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в таких центрах курсы начальной военной подготовки смогут проходить не только мальчики, но и девочки.

В настоящее время подобных центров "Авангард", где школьники могут пройти недельный курс военной подготовки, работает уже 27. До конца же текущего года к ним прибавится еще 36. После чего общий охват таких центров будет в пределах 250-300 тысяч школьников.

"Надеемся, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего такие центры для школьников появятся во всех городах с населением 100 тысяч человек и выше", - отметил глава военного ведомства, добавив, что сегодня уже возникла серьезная потребность в подобных центрах.

Министр уточнил, что военные получают огромное количество заявок от разных школ. "И что не менее важно - девочки тоже хотят в них учиться. Поэтому сейчас идет строительство двух корпусов специально для девочек. С 1 сентября, надеюсь, наши девочки уже пойдут в работающие круглогодично, независимо от сезона центры".

"Летом помимо этого мы добавляем еще от полутора до двух тысяч лагерей, которые одновременно являются лагерями и отдыха, и военной подготовки", - заключил Сергей Шойгу.