В ГД оценили предложение отменить первокурсникам плату за общежитие

У предложения освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы этим летом, есть две стороны, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С одной стороны, такую меру, конечно же, поддержат сами поступающие, сказала Бессараб в комментарии для RT.

С другой - вузам придется компенсировать недополучение доходов, на которые они рассчитывали. Значит, им нужно будет откуда-то брать дополнительные деньги, и это может произойти, например, за счет увеличения стоимости обучения. Таким образом, "от перемены мест слагаемых сумма не поменяется".

В то же время парламентарий высказалась в пользу поэтапного повышения студенческих стипендий. По ее мнению, это будет гораздо более эффективным способом поддержки студенчества.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года.