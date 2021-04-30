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30.04.2021 21:01
Рубрика: Власть

В МИД РФ призвали завершить расследование одесской трагедии 2014 года

Текст: Юрий Когалов

Спустя семь лет после трагических событий в Одессе начатые Советом Европы и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ расследования так и не привели к конкретному результату. Как отметили в МИД РФ, такая пассивность подрывает авторитет этих организаций.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, до сих пор убийство людей в одесском Доме профсоюзов, как и ряд других преступлений и акций украинских неонацистов, остается нерасследованным. Президент Украины Владимир Зеленский так и не выполнил свое обещание, данное во время предвыборной гонки, обеспечить "неотвратимость ответственности и справедливое законное наказание" виновным в той трагедии. "Расследование спущено на тормозах", - отметила Захарова.

"Одной из немногих организаций, в рамках которой была предпринята попытка взять под контроль расследование одесских преступлений, был Совет Европы", - напомнила дипломат. В опубликованном конце 2015 года докладе Международной консультативной группы по содействию расследованию правонарушений на Украине был констатирован неудовлетворительный характер расследования, его несоответствие Европейской конвенции по правам человека и практике Европейского суда по правам человека.

"К сожалению, с тех пор результаты работы группы не получили должного развития. Руководство и структуры Совета Европы, позиционирующего себя в качестве ведущей правочеловеческой организации, закрывают глаза на отсутствие прогресса в расследовании и отправлении правосудия в отношении организаторов массовой гибели людей на майдане и в Одессе", - обратила внимание Захарова. По ее словам, "такая пассивность подрывает доверие к Совету Европы, обесценивает его правочеловеческий авторитет по другим сюжетам".

Фото: Андрей Боровский/ТАСС
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Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может дать вразумительного ответа о ходе расследования, ограничиваясь информацией о наблюдении за митингами в связи с годовщиной трагических событий. Примечательно, что миссия не делится сведениями даже с государствами-участниками ОБСЕ, которые финансируют ее деятельность. "Если наблюдатели обладают какой-то информацией об этом преступлении и ходе или, точнее, саботаже его расследования, то они по непонятным для нас причинам не предают ее огласке", - отметила Захарова, добавив, что такое же молчание миссия хранит в по делу "снайперов майдана".

"Вновь призываем Совет Европы, ОБСЕ и другие профильные международные структуры добиваться от Киева проведения честного беспристрастного расследования упомянутых массовых преступлений в полном соответствии с международными обязательствами Украины", - заявила Захарова. "Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание", - подчеркнула дипломат.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе несогласные с итогами майдана подверглись нападению радикалов. В Доме профсоюзов были сожжены десятки людей, несколько сотен пострадали.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе

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