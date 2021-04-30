В МИД РФ прокомментировали заявления о нелегитимности выборов в САР

Заявления о якобы нелегитимности предстоящих в Сирии президентских выборов, прозвучавшие в ряде стран, являются очередной попыткой вмешательства во внутренние дела республики. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя объявление даты голосования.

Как отметили на Смоленской площади, "организация президентской избирательной кампании в САР является исключительно внутренним делом этой страны и в полной мере соответствует требованиям действующей Конституции 2012 года и национального законодательства". "В этой связи расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела САР", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что никто не должен решать за сирийцев, когда и при каких условиях им выбирать главу государства. В Москве выразили надежду, что голосование пройдет в соответствии с национальными и международными нормами. Также отмечается, что российская сторона готова направить в Сирию своих наблюдателей.

Ранее стало известно, что президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая. На высший пост претендуют несколько кандидатов, в том числе несколько женщин.