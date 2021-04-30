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30.04.2021 13:25
Рубрика: Власть

В России создали 28 центров для военной подготовки студентов

Текст: Юрий Гаврилов

За последние пять лет создано 28 новых военных учебных центров, в том числе 12 - в регионах Сибири, Дальнего Востока и Севера, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков. Он выступил на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия Минобороны и гражданской высшей школы, которая прошла в подмосковном парке "Патриот".

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По словам Панкова, единые структурные подразделения - военные учебные центры - были сформированы в РФ в 2017-2019 годах на базе военных кафедр, факультетов военного обучения и учебных военных центров. "В них реализуются все программы военной подготовки: офицеров запаса и кадра, солдат, матросов, сержантов и старшин запаса", - уточнил замминистра обороны.

Еще одной образовательной новацией он назвал организацию межвузовского военного обучения. "Студенты вузов, в которых отсутствуют подразделения военной подготовки, могут обучаться на базе военных учебных центров близлежащих образовательных организаций или военно-учебных заведений министерства обороны", - объяснил Панков.

Он отметил, что отечественная система военной подготовки гражданской высшей школы вот уже 95 лет является важным элементом кадрового и мобилизационного обеспечения военной организации России. "Аналогичная подготовка ведется многими странами мира, но российская система военного обучения по праву считается лучшей. Она динамично развивается. Только за последние годы произошли значительные изменения ее организации и деятельности", - отметил замминистра.

Панков, в частности, напомнил, что в России организован новый вид военного обучения в гражданских вузах - подготовка солдат, матросов, сержантов и старшин запаса. Кроме того, был выработан новый механизм, позволяющий давать студентам военную подготовку, не призывая их в затем на военную службу.

Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны

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