В России выросло количество госзакупок

Количество торгов в России в первом квартале 2021 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 28,9 по сравнению в 2019 годом, следует из отчета СКБ "Контур". При этом сумма торгов стала больше на 12,2% (на 1,1 млрд рублей) в сравнении в 2020 годом и на 72% (на 4,4 млрд рублей) в сравнении с 2019 годом.

"Рынок закупок продолжает расти и в денежном, и в количественном выражении. Все больше и больше средств идет на закрытие социальных и экономических потребностей государства", - отмечает эксперт Контур.Сопровождение торгов Елена Ежова.

Участников закупок в первом квартале 2021 года стало меньше, чем в 2020 и 2019 годах, однако выросло число участий: если в 2019 году компании в среднем принимали участие в торгах 4,3 раза, то в 2021 - уже 6,8 раз.

"Это значит, что компании все чаще участвуют в торгах повторно, не бросают после первой попытки и пытаются добиться победы в торгах. Как правило, такое упорство дает хорошие итоговые результаты", - объяснила Ежова.

Среди регионов-лидеров по количеству участников в торгах - Москва (9%), Санкт-Петербург (5%) и Московская область (4%), среди отстающих - Чукотка, Ненецкий автономный округ и Ингушетия (по 0,1%).