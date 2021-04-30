В России выросло количество госзакупок

Новости

Москвичей предупредили о непогоде в столице до утра субботы 12:54
В Омске незаконно обналичили 18 миллионов рублей материнского капитала 12:51
В Праге прошли акции протеста против президента Земана 12:48
В России будут утверждены новые школьные стандарты – ФГОС 12:46
Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха 12:43
Назван расширенный состав мужской сборной по волейболу на сезон-2021 12:37
В центры начальной военной подготовки станут принимать и школьниц 12:37
В Петербурге конфликт гидов по крышам закончился дракой со стрельбой 12:34
Новый посол РФ в Беларуси вручил верительные грамоты главе МИД республики 12:33
На Украине Моргенштерна сочли "угрозой национальной безопасности" 12:32
В Москве налетчики напали на салон сотовой связи и ранили продавца 12:26
Москва приветствует прекращение столкновений между Киргизией и Таджикистаном 12:20
В ГД оценили предложение отменить первокурсникам плату за общежитие 12:10
Байден отверг обвинения в том, что считает США расистской страной 12:03
Петербуржцам разрешат сдавать свои машины друзьям для каршеринга 12:00
В Уфе начальника отдела МВД задержали за злоупотребление полномочиями 11:54
Лефортовский суд продлил арест Ивану Сафронову 11:44
Минфин оценил идею минимальных цен на весь алкоголь в России 11:43
Посольство США в России ограничит выдачу виз 11:42
Актриса из "Глухаря" задержана в Москве по подозрению в краже 11:41
В Екатеринбурге попал на видео мошенник, выманивший у бабушки деньги 11:38
Бывшие ученики школы при посольстве РФ в Праге обратились к главам МИД России и Чехии 11:33
В Москве запустили народный каршеринг "Рули" 11:32
Россия призывает Киргизию и Таджикистан не допустить новых столкновений 11:32
Патрушев заявил об отсутствии доверия к Вашингтону 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
30.04.2021 12:10
Рубрика: Экономика

В России выросло количество госзакупок

Текст: Алексей Любовецкий

Количество торгов в России в первом квартале 2021 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 28,9 по сравнению в 2019 годом, следует из отчета СКБ "Контур". При этом сумма торгов стала больше на 12,2% (на 1,1 млрд рублей) в сравнении в 2020 годом и на 72% (на 4,4 млрд рублей) в сравнении с 2019 годом.

Опрос: Менее трети предпринимателей участвуют в госзакупках

"Рынок закупок продолжает расти и в денежном, и в количественном выражении. Все больше и больше средств идет на закрытие социальных и экономических потребностей государства", - отмечает эксперт Контур.Сопровождение торгов Елена Ежова.

Участников закупок в первом квартале 2021 года стало меньше, чем в 2020 и 2019 годах, однако выросло число участий: если в 2019 году компании в среднем принимали участие в торгах 4,3 раза, то в 2021 - уже 6,8 раз.

"Это значит, что компании все чаще участвуют в торгах повторно, не бросают после первой попытки и пытаются добиться победы в торгах. Как правило, такое упорство дает хорошие итоговые результаты", - объяснила Ежова.

Среди регионов-лидеров по количеству участников в торгах - Москва (9%), Санкт-Петербург (5%) и Московская область (4%), среди отстающих - Чукотка, Ненецкий автономный округ и Ингушетия (по 0,1%).

Экономика Бизнес Госзаказ

Главное сегодня

Путин направил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле
Посольство США в России ограничит выдачу виз
Россия призывает Киргизию и Таджикистан не допустить новых столкновений
СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей
Чешский генерал раскритиковал власти страны за обвинения в адрес России
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая