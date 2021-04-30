В соцсетях проходит семейная акция "Рисуем с детьми Вечный огонь"

"Мосгаз" совместно с Общероссийским народным фронтом проводит в социальных сетях акцию "Рисуем с детьми Вечный огонь". Подробности рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгаза".

В акции может принять участие любая семья с детьми. Для этого необходимо нарисовать с ребенком рисунок или сделать поделку на заданную тему, а затем разместить работу на своих страницах в социальных сетях Instagram или "Вконтакте" с официальными хештегами конкурса #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #ОНФ.

"Акция уже получила широкий отклик среди российских семей, - уточнили "РГ" в пресс-службе "Мосгаза". - Почти 4 тысячи работ из 66 регионов России и трех иностранных государств уже получены организационным комитетом. Несомненно, она станет одним из самых ярких онлайн-мероприятий для детей, приуроченных ко Дню Победы. Наш совместный конкурс - это отличная возможность поговорить с детьми о героических страницах нашей истории и значении символа Вечного огня".

Акция проходит не первый год и уже становится доброй традицией. Как поделилась семья Чуровых, занявшая первое место в одной из номинаций, в этом году они вместе с сыном Сашей вновь планируют принимать участие в конкурсе.

Фото: Пресс-служба Мосгаза

"Мы очень любим рисовать все вместе, для нас это семейная традиция: садиться и рисовать всей семьей. Вопрос, участвовать или нет во флешмобе "Рисуем с детьми Вечный огонь", для нас даже не стоял. Мой дед от начала и до конца прошел Великую Отечественную войну, остался жив. Поэтому в нашей семье воспитывается с юных лет большое уважение к тем, кто воевал", - рассказывает мать ребенка, Марина Чурова.

Как рассказала "РГ" представитель оргкомитета конкурса Владислава Яворская, оценивать совместное творчество будет профессиональное жюри. "Конкурс проводится в социальных сетях "Вконтакте" и Instagram, у этих страниц разная специфика, поэтому и оценивать работы будут раздельно. Выбирать будут работы по трем номинациям. Самую популярную работу определят сами подписчики. Так, работа, набравшая наибольшее количество лайков на 10:00 9 мая, и станет победителем. Профессионализм определит жюри. А третья номинация - "Окна Победы" - представлена работами, которые ребята сделали на окнах своих домов. Оценивать работу будет также жюри", - рассказала она.

Авторы работ, получивших первые места, будут приглашены на первую официальную и торжественную профилактику Вечного огня. Прием заявок на конкурс продлится до 9 мая.

Этот детский конкурс - не единственный проект, связанный с детским творчеством. "Мосгаз" проводит Московский Международный фестиваль юных талантов "Волшебная сила голубого потока - "Мосгаз" зажигает звезды". Мероприятие проводится при поддержке пресс-службы мэра и правительства Москвы и комплекса городского хозяйства.

В 2020-2021 годах фестиваль установил рекорд по числу участников - более 3100 заявок поступили в организационный комитет. За победу боролись более 1100 юных вокалистов и порядка 2000 художников. С каждым годом расширяется география конкурса. В 2012 году первый фестиваль носил "внутримосковский" характер, а седьмой фестиваль, проводившийся в 2018-2019 годах, стал рекордным по числу стран-участниц. За звание лауреатов боролись дети из 21 российского региона и 16 стран.

Фото: Пресс-служба Мосгаза

В жюри музыкального конкурса во главе с деканом вокального факультета Московской консерватории им. П. И. Чайковского народным артистом России Петром Скусниченко входят заслуженная артистка России Жанна Рождественская, заведующая кафедрой РАМ им. Гнесиных, профессор Марина Медведева, телеведущая, педагог по вокалу Ирина Бреусова и лауреат международных конкурсов, педагог по вокалу Александра Гришкина. Творчество юных художников оценивают члены Российской академии художеств и Союза художников России, преподаватели МГАХИ им. В. И. Сурикова, члены международных художественных объединений.