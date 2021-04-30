В США пять человек стали жертвами перестрелки

Не менее пяти человек погибли в результате перестрелки, произошедшей в штате Северная Каролина. По данным телеканала Fox News, среди погибших - два заместителя шерифа округа, два гражданских лица, а также предполагаемый стрелок.

Отмечается, что вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они прибыли для обычной проверки. Вооруженное противостояние длилось более 13 часов, пишет РИА Новости. Жители ближайших домов были эвакуированы, некоторым было приказано укрыться.

О мотивах зачинщика стрельбы информации нет. Ведется следствие. Флаги у офиса шерифа в округе Уатога, где произошла стрельба, приспущены.