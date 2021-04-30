Новости

В Башкирии загорелся газопровод 06:35
В США пять человек стали жертвами перестрелки 06:07
Число жертв на религиозном празднике в Израиле выросло до 44 06:04
В США подсчитали число зрителей первого обращения Байдена к Конгрессу 05:32
Пушков назвал "недалекими" рассуждения болгар о войне России с НАТО 05:23
В Турции в день начала локдауна выявили 37 тысяч случаев COVID-19 05:05
Россияне стали реже ездить на общественном транспорте 05:01
Армию Израиля задействовали в эвакуации пострадавших на горе Мерон 04:56
Авиарегулятор США одобрил проведение трех запусков прототипов Starship 04:48
Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина 04:09
Нетаньяху отреагировал на гибель 38 человек на празднике в Израиле 04:02
Три тысяч человек эвакуировали из-за пожара на химзаводе в США 03:56
Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе 03:33
Американцы рассказали об отношении к вакцинации 03:03
В США задержаны похитители двух французских бульдогов Леди Гага 02:57
Во время массового праздника в Израиле погибли 38 человек 02:45
В Колумбии выросло число летальных исходов из-за COVID-19 01:58
Власти Нью-Йорка полностью снимут коронавирусные ограничения к 1 июля 01:49
Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора НАСА 01:11
Нуланд утверждена на пост замгоссекретаря США по политическим делам 00:49
Главный редактор "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова 00:01
Словакия опубликовала текст соглашения с РФ о закупке "Спутника V" 29.04.2021
Мурашко констатировал рост у населения устойчивости к антибиотикам 29.04.2021
"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти в лидеры Ла Лиги 29.04.2021
В Петербурге продлили ограничения из-за COVID-19 29.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
30.04.2021 06:07
Рубрика: В мире

В США пять человек стали жертвами перестрелки

Не менее пяти человек погибли в результате перестрелки, произошедшей в штате Северная Каролина. По данным телеканала Fox News, среди погибших - два заместителя шерифа округа, два гражданских лица, а также предполагаемый стрелок.

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке

Отмечается, что вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они прибыли для обычной проверки. Вооруженное противостояние длилось более 13 часов, пишет РИА Новости. Жители ближайших домов были эвакуированы, некоторым было приказано укрыться.

О мотивах зачинщика стрельбы информации нет. Ведется следствие. Флаги у офиса шерифа в округе Уатога, где произошла стрельба, приспущены.

Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в США
В мире США

Главное сегодня

ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Госдуме назвали несостоятельными призывы отключить РФ от SWIFT
Во время массового праздника в Израиле погибли 38 человек
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета