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30.04.2021 11:06
Рубрика: В мире

В США предложили запретить сигареты с ментолом

Текст: Юрий Когалов
Власти Соединенных Штатов намерены запретить сигареты с ментолом. Как передает телеканал CNBC, с такой инициативой выступает Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США.

Как заявила глава управления Джанет Вудкок, это позволит "значительно сократить число начинающих курить среди молодежи" и "увеличит шансы курильщиков отказаться от этой вредной привычки".

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Как отмечает The Washington Post, пристрастие к таким табачным изделиям испытывают в основном наиболее бедные слои населения. 85 процентов покупателей сигарет с ментолом составляют афроамериканцы. И они чаще других умирают от болезней, вызванных курением, в частности от рака легких. Некоторые правозащитники даже обвиняют табачные кампании в искусственном подсаживании темнокожего населения на сигареты с ментолом. Как отмечают врачи, эта добавка маскирует раздражение горла табачным дымом, что делает указанные сигареты популярными среди начинающих курильщиков.

Решение о запрете определенного вида сигарет Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США может принять без одобрения Конгресса. Такую попытку ведомство уже предпринимало в 2018 году, но тогда это решение было блокировано администрацией Дональда Трампа.

Крупнейшие табачные компании уже заявили о том, что будут оспаривать новый запрет в суде. По их мнению, запреты не помогут курильщикам отказаться от своей привычки. Как отмечают некоторые правозащитники, это может привести к возникновению черного рынка.

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