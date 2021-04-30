Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе

Последний день перед Пасхой, субботу Страстной недели называют Великой субботой, и это день тишины и покоя, время внутреннего сосредоточения и духовного ожидания Воскресения Христова. Но как правильно подготовиться к Пасхе? Чтобы суета и хозяйственные заботы не отвлекали от главного - от внутреннего переживания событий последнего дня Страстной недели, надо понимать, что происходило в это время две тысячи лет назад, что происходит в храмах сегодня.

В Великую пятницу в храмах вспоминали распятие Христа и Его смерть на Кресте, которая произошла примерно около трех часов дня по нашему времени. В Великую субботу Церковь напоминает нам, как Иисус Христос телом был погребен, а душой сошел во ад (так и говорят: не "сошествие в ад", а "сошествие во ад".

1. Что происходило в Страстную субботу две тысячи лет назад?

О том, как происходило погребение Иисуса после распятия и крестной смерти мы узнаем от евангелистов, и на нескольких важных моментах стоит остановиться отдельно. После того, как распятый Иисус испустил дух, Его тайный ученик по имени Иосиф Аримафейский просит у Пилата снять тело Иисуса с Креста, и Пилат позволяет. К Иосифу Аримафейскому присоединяется некто Никодим, принесший благовонные травы, чтобы умастить тело распятого Иисуса. Сам факт погребения был очень значим у евреев. По-видимому, и Иосиф Аримафейский, и Никодим были преданы Иисусу, раз, несмотря на риск, решились на погребение Того, Кого власти осудили на такую позорную смерть, как распятие.

"Снятие с креста". Якопо да Понте, прозванный Якопо Бассано, между 1582-1584 гг.

Сняв тело Христа с Креста и обвив Его по обычаю иудеев пеленами с благовониями, Иосиф и Никодим отнесли Иисуса в новую гробницу, высеченную в скале, стоящей в саду недалеко от Голгофы. К дверям гробницы привалили большой камень.

"Положение во гроб". Фра Бартоломео, до 1425 г.

Иудейская знать - фарисеи и первосвященники, все еще боявшиеся даже уже и распятого Иисуса, помнили Его слова о том, что Он воскреснет. Поэтому они решили просить Пилата выставить к гробнице с телом Христа стражу - из опасения, что ученики Христа могут похитить Его тело с тем, чтобы представить народу все так, будто Иисус воскрес. Охрану выставили. Таким образом, гробница, где было захоронено тело распятого Христа, была привалена большим камнем, на камень поставили печать, и сам вход охранялся стражниками. Но тщетны были все человеческие предосторожности - ни камень, ни печать на нем, ни охрана не остановили воскресшего Христа. Когда на следующий за субботой день к месту погребения пришла Мария Магдалина, она увидела отваленный от входа в гробницу камень. Гробница была пуста. Христос Воскрес!

Но это приветствие: "Христос Воскресе!" будет звучать в храмах в ночь с субботы на воскресенье (ночное богослужение обычно начинается за полчаса до полуночи), в сам Светлый день Пасхи, а пока в день Великой субботы Церковь вспоминает погребение Иисуса и сошествие Его во ад. Именно в аду, ожидая спасения, томились души всех умерших, даже души святых, живших до Христа. Иисус Христос спускается во ад и выводит оттуда души праведников.

"Сошествие во ад". Гюстав Доре 1567 - 1568 гг.

2. Что происходит в храмах в Великую субботу?

В знак того, что в Великую субботу Христос телом находится в гробу, в центре храмов в этот день находится Плащаница - шитое изображение погребенного Иисуса, икона на ткани. Плащаницу вынесли в центр храма накануне, в Страстную пятницу, и находиться там она будет до полуночи воскресенья, напоминая нам, что Иисус все это время телом находится во гробе. В Великую субботу совершается литургия Василия Великого (она служится всего несколько раз в году), во время которой перед Плащаницей читаются библейские пророчества.

Как известно, задолго до рождения Богочеловека, пророки предсказывали и пришествие Спасителя в наш мир, и то, что Своею крестной смертью и Своим Воскресением Он искупит нас от власти греха и смерти. В ходе Божественной литургии Великой субботы есть удивительный момент - переоблачение священников из черных одежд в белые.

Это символ того, что "Христос Воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Смысл этого песнопения, исполняемого на Пасху в храмах, следующий: Своим крестным подвигом и смертью, а затем последовавшим за смертью Воскресением, Господь преобразил человеческое естество и открыл путь воскресения всем людям. А значит, отныне в мире нет места трауру.

"Сошествие во ад", эскиз образа иконостаса храма Воскресения Христова в Петербурге (Спас на Крови). М. В. Нестеров. 1895 г.

3. Как готовиться к Пасхе?

Все дни Страстной недели параллельно с напряженными богослужениями, идет и подготовка к встрече праздника Пасхи. Великая суббота - день, когда мы приносим продукты в храм, как принято говорить, "для освящения". На самом деле речь идет о благословение пищи: ни яйца, ни куличи с пасхами, ни буженина с колбасой и вином не становятся освященными, и уж тем более священными. Освящение праздничной пасхальное снеди - это не Таинство Церкви, а благочестивая традиция. В связи с продолжающейся пандемии священники призывают верующих во время освящения яиц, куличей, творожной пасхи соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не подвергать риску заражения ни себя, ни других верующих. Тем, кто не успел выстоять длиннющие очереди к столам освящения в Великую субботу, советуем не отчаиваться: после ночной Пасхальной службы освящение крашеных яиц, куличей и прочей снеди продолжится.

"На Страстной, среди предпраздничных хлопот, сугубо постились, - читаем у Ивана Бунина в "Жизни Арсеньева". - К вечеру Великой cубботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник наконец наступал, - ночью с субботы на воскресенье в мире свершался некий дивный перелом, Христос побеждал смерть и торжествовал над нею".

Праздничное пасхальное богослужение начнется в субботу поздно вечером, за полчаса до полуночи. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит его в Храме Христа Спасителя, праздничное богослужение включает в себя крестный ход, пасхальную заутреню, с чтением знаменитого "Слова на Пасху святого Иоанна Златоуста" и Божественную литургию.

Ждать немного, скоро праздник праздников - Пасха, Светлое Воскресение Христово.