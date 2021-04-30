Власти Нью-Йорка полностью снимут коронавирусные ограничения к 1 июля

Город Нью-Йорк намерен полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни первого июля. Об этом заявил мэр Билл де Блазио, выступая в четверг в эфире телеканала MSNBC.

"Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, в Нью-Йорке будут толпы людей", - цитирует ТАСС де Блазио. Градоначальник подчеркнул, что по меньшей мере 6,3 миллиона жителей мегаполиса уже прошли вакцинацию, что позволяет отменить введенные на фоне пандемии ограничения. Однако реализация этих планов зависит от того, поддержит ли их губернатор штата Эндрю Куомо.

По последним данным, в Нью-Йорке за время пандемии было зафиксировано почти 924 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 32,4 тысячи человек. Всего же в США выявлено более 32,2 миллиона заболевших, скончались свыше 574,4 тысячи американцев.