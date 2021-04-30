Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией

Всех российских военнослужащих оснастят персональными электронными картами. Об этом в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2021" рассказал руководитель департамента информационных систем Минобороны генерал-лейтенант Олег Масленников.

По его словам, внедрение персональной электронной карты военнослужащего является одним из направлений цифровой трансформации в Вооруженных Силах РФ. "Карта является электронным биометрическим документом, удостоверяющим личность военнослужащего, средством криптографической защиты информации и хранения персональных данных о ее владельце, а также ключом к информации о владельце в базе данных, носителем электронной подписи, пропуском на объекты воинской части, организации и в электронные сервисы - электронная библиотека, электронный кабинет", - рассказал генерал Масленников.

Отмечается, что для обеспечения работы карты развернута автоматизированная система "Паспорт". "Она объединяет сведения в базе данных о военнослужащем по следующим аспектам: общие и кадровые сведения, результаты боевой подготовки, данные о финансовом, вещевом и продовольственном обеспечении, сведения об образовании, медицинские данные", - пояснил военачальник.

При этом вся информация в такой системе, по словам Олега Масленникова, имеет замкнутый жизненный цикл - "от призыва гражданина на военную службу до снятия его с воинского учета".