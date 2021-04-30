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30.04.2021 13:20
Рубрика: Власть

Военные специальности в России осваивают свыше 60 тысяч студентов

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Студенты и выпускники гражданских вузов России получили право самостоятельно выбирать, каким образом исполнить конституционный долг по защите Отечества. Они могут пройти службу по призыву, контракту либо без отрыва от учебы освоить военную специальность. Об этом в пятницу, 30 апреля, на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия минобороны и гражданской высшей школы заявил глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу.

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
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"В настоящее время такое обучение проходят более 60 тысяч студентов из 104 вузов страны", - сообщил министр. Он напомнил, что с 2013 года в образовательных организациях создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны России. Кроме традиционного обучения офицеров запаса, развернута профессиональная подготовка сержантов, старшин, солдат и матросов запаса. Шойгу отметил, что в марте президент РФ Владимир Путин дал поручение продолжить совершенствование системы военной подготовки студентов. "В Послании Федеральному Собранию он еще раз подчеркнул, что качественное укрепление Вооруженных сил невозможно без развития военного образования - как военно-учебных заведений, так и военных учебных центров при гражданских вузах. Сегодняшняя конференция - это важный шаг на пути решения этой задачи", - считает министр.

Для обсуждения военно-образовательных вопросов в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка "Патриот", помимо генералов, собрались ректоры и студенты ведущих вузов страны, представители федеральной и региональной власти, министерства науки и высшего образования, оборонно-промышленного комплекса России. По словам Сергея Шойгу, в режиме прямого включения на связи с участниками конференции находились делегаты из 400 высших учебных заведений России.

Шойгу так определил одну из главных задач этой конференции - необходимо провести всесторонний анализ современного состояния системы военного обучения в гражданских вузах, дать объективную оценку ее работы и наметить пути дальнейшего развития военных учебных центров. "Основную работу в части деятельности гражданских вузов организует министерство науки и высшего образования Российской Федерации. У нас выстроена тесная система взаимодействия, поскольку точек соприкосновения очень много. А главное - имеется большой практический потенциал ее дальнейшего развития", - подчеркнул министр обороны РФ.

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