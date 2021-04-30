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30 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 29 апреля 2021 года № 328 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) в пункте 12 абзацы второй, третий заменить абзацем следующего содержания:

"предоставление государственных услуг по торжественной регистрации заключения брака в присутствий лиц, вступающих в брак, и приглашенных с общим количеством присутствующих не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции;";

2) в пункте 14 в подпункте 14.1:

а) дополнить подпункт абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

"на проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионной группы численностью не более 35 человек при соблюдении требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе условий социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы), дезинфекции транспортных средств, выполняющих перевозку туристско-экскурсионной группы;

на ботанические сады, парки культуры и отдыха, работу аттракционов в парках культуры и отдыха при условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей аттракционов и мест общего пользования перечисленных объектов.";

б) последний абзац изложить в следующей редакции:

"Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом, образованным в муниципальном образовании, на территории которого планируется проведение массового мероприятия.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" при - предоставлении государственных и муниципальных услуг в период действия режима повышенной готовности обеспечить:

соблюдение заявителями социального дистанцирования при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

дезинфекцию рук, измерение температуры тела граждан на входе в помещение предоставления государственных и муниципальных услуг, не допуская в указанное помещение лиц с повышенной температурой тела.";

4) в пункте 18 абзац второй изложить в следующей редакции:

"отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением ' мероприятий, проводимых по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом, образованным в муниципальном образовании, на территории которого планируется проведение массового мероприятия;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин



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