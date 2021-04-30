Восьми представителям официальных структур ЕС запретили въезд в РФ

Как подчеркнули на Смоленской площади, проводимая ЕС политика нелегитимных односторонних ограничительных мер "идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права". При этом Брюсселем игнорируются или отвергаются все российские предложения по решению любых возникающих проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики", - заявили в МИД РФ. По мнению российских дипломатов, это делается преднамеренно, с ведома и при поощрении США, которые явно заинтересованы в превращении Европы в "арену острой геополитической конфронтации".

Согласно принятому в МИД решению, в Россию запрещен въезд председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европейского парламента Давиду Марии Сассоли, главе Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуске и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.