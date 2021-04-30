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Впервые за 15 лет Microsoft поменяет шрифт по умолчанию

Текст:   Антон Благовещенский
30.04.2021,  
15:23
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В 2022 году компания намерена отказаться от Calibri в качестве шрифта по умолчанию в пакете Office. Его заменит один из пяти других шрифтов, который будет выбран на основании пользовательских отзывов.

Calibri начал использоваться в 2007 году - он пришел на смену классическому Times New Roman. Теперь пользователи Microsoft 365 могут ознакомиться с пятью преемниками Calibri - Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite.

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В социальных сетях уже шутят, что надеялись на выбор Comic Sans в качестве шрифта по умолчанию, но корпорация обманула их ожидания.

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