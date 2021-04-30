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30.04.2021 06:51
Рубрика: Общество

Врач рассказал о проблеме половины перенесших ковид в любой форме

Текст: Оксана Грибанова

По данным исследователей, примерно у 55% пациентов, перенесших коронавирус, появляется тревога.

Как отметил врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов, угнетение эмоционального состояния связано с иммунным ответом в результате попадания инфекции в организм.

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В этом процессе задействован интерферон-альфа, который пагубно воздействует на запасы триптофана - предшественника "гормона радости" серотонина. Отсюда и крайне угнетенное состояние психики у многих переболевших. Помимо тревожности часто у пациентов развивается и депрессия, а от проблем со сном из-за COVID-19 страдают двое из трех заболевших. Об этом пишет aif.ru.

Также часто столкнувшиеся с недугом жалуются на проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

"По данным исследования Сеченовского университета, более 20% пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, страдают от боли в животе. У 10% возникают расстройства стула. В частности, коронавирусная инфекция вызывает воспаление в кишечнике", - предупредил кандидат медицинских наук.

Наука Общество Здоровье

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