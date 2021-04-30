Все о параде Победы расскажут на сайте Минобороны

В новом разделе представлена подробная информация о военных парадах в городах страны, а также о времени и местах проведения праздничных салютов и фейерверков 9 Мая.

Детально узнать о предстоящих торжествах посетителям сайта поможет специальная инфографика. Она рассказывает о численности парадных расчетов и количестве боевой техники, которая будет задействована в прохождении по улицам и площадям в 28 городах России и праздничном пролете боевой авиации.

Сообщается, что всего в военных парадах примут участие более 60 тысяч военнослужащих и около 1,8 тысячи единиц современной и исторической гусеничной и автомобильной техники. В авиационной части парадов зрители увидят в небе около 300 самолетов и вертолетов.

Вечером 9 Мая артиллерийские салюты и праздничные фейерверки порадуют жителей Калининграда, Новосибирска, Севастополя, Мурманска, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Волгограда и двенадцати других городов России.