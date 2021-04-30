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30.04.2021 11:10
Рубрика: Экономика

Выручка Twitter за три месяца превысила 1 млрд долларов

Текст: Ирина Алпатова

Выручка Twitter в первом квартале 2021 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на финансовую отчетность компании. В январе-марте компания заработала более 1 млрд долларов.

Twitter должен до 15 мая пересмотреть свою работу в России

"Первый квартал стал крепким стартом для 2021 года с общей выручкой в $1,04 млрд, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года", - сообщил Нед Сигал, финансовый директор компании.

На 32% до 899 млн долларов выросли доходы от рекламы, следует из отчета. Во втором квартале компания ожидает общей выручки не менее 980 млн долларов. Там полагают, что она может составить до 1,08 млрд долларов.

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