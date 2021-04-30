Взрыв в Афганистане унес жизни 30 человек, 60 пострадали

Как минимум 30 человек погибли, более 60 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля афганском городе Пули-Алам, административной центре провинции Логар. По данным агентства Pajhwok, взрыв произошел неподалеку от местной больницы.

Как передает РИА Новости, десятки человек оказались под завалами здания, разрушенного в результате этой атаки. Отмечается, что внутри находились как военные, так и мирные жители.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.