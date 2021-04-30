WhatsApp получил очень удобную функцию

Пользователи WhatsApp, обновившие мессенджер, теперь имеют возможность наслаждаться медиаконтентом, который показывается в окнах чатов "более полно".

О нововведении сообщается на официальной странице приложения в AppStore. Напомним, что если раньше все превью видео и картинок были в основном квадратными, обрезая часть изображения, то теперь на предпросмотре видно больше.

Кроме того, разработчики добавили возможность всем участникам группового чата по умолчанию включать и выключать режим исчезающих сообщений. Администраторы могут изменять данную настройку в разделе "Смена данных группы".