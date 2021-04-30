За распространение материалов СМИ-иноагента без маркировки оштрафуют

Журналистов и редакции оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей за распространение сообщений СМИ-иноагентов без указания на их статус. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ касается случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого - со статусом СМИ-иноагента. И при этом журналисты не указывают на это обстоятельство.

Штрафы предусмотрены следующие:

- для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей;

- для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей;

- для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

Тот же закон предусматривает наказание для лжежурналистов на массовых мероприятиях. А именно - за незаконное использование отличительного знака СМИ. Это наказывается штрафом в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Также возможны обязательные работы на срок до 50 часов.