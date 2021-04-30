Ученые пересмотрели данные о заболеваемости раком в Средневековье

Ученые из Кембриджского университета и Института археологических исследований Макдональда исследовали останки древних людей с шести средневековых кладбищ в окрестностях Кембриджа. С помощью специальной аппаратуры - рентгеновской установки и компьютерной томографии они изучили 143 скелета. В костях пяти человек были обнаружены признаки злокачественных новообразований. В основном они наблюдались в костях таза, а у одного человека - по всему скелету, что свидетельствует о наличии у него рака крови, сообщается в журнале Cancer. "Используя компьютерную томографию, мы смогли увидеть раковые образования, скрытые внутри костей, которые снаружи выглядели совершенно нормальными", пишется в работе.

Это доказывает, что заболеваемость раком в средние века чуть ли не в десять раз выше, чем считалось ранее. Во время предыдущих исследований во внимание брали лишь внешние повреждения костей, и это дало основание утверждать, что рак в средние века поражал менее одного процента населения. Теперь же становится очевидно, что частота заболеваемости была намного выше - от 9 до 14 процентов.

При этом надо учитывать, что предметом исследований ученых являются лишь костные остатки. Мягкие ткани в течение веков не сохранены, а ведь большинство онкологических заболеваний формируется в мягких тканях органов. Костные ткани поражаются реже и далеко не при всех видах рака. Примерно от трети до половины людей, имеющие рак мягких тканей, имеют метастазы в костную ткань.

Новые открытия меняют представление о здоровье наших предков. Если ранее считалось, что вымирали люди в основном от инфекционных заболеваний или от войн и травм, то теперь к списку причин смертности можно добавить и онкологию.

Другое дело, что продолжительность жизни в средние века не достигала и половины того срока, которое отводится современному человеку. И рак, имеющийся в организме, не успевал развиться в те стадии, которые становились смертельными.