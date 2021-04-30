Захарова ответила на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах

"Хотела бы напомнить американскому коллеге, что не мы начали игру в иностранных агентов. Ее начали Соединенные Штаты Америки. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах", - написала она на своей станице в Facebook. Дипломат отметила, что предпринятые в США меры существенно осложнили профессиональную деятельность RT и их партнеров, право на свободу слова было нарушено, когда российских журналистов подвергали допросам, когда они сталкивались в неподобающим обращением.
"На этом фоне любая критика со стороны Вашингтона по вопросу применения российского закона об иноСМИ-иноагентах выглядит не иначе как пропаганда или просто вранье", - подчеркнула Захарова, добавив, что "ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет". "Американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию", - заявила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, телеканал RT, напротив, сталкивается со множеством препятствий, однако продолжает работать в США. "Я уверена, что и "Радио Свобода/Радио свободная Европа" с достоинством примут свой новый статус. Тем более что от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы", - добавила дипломат.
При этом Захарова договорится с главой RT Маргаритой Симоньян о направлении всему коллективу "Радио Свобода/Свободная Европа" маек RT с надписью "Иностранный агент". "Считайте это знаком моральной поддержки американским журналистам", - заключила представитель МИД РФ.