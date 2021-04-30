Захарова ответила на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "пропагандой и враньем" критику со стороны госдепартамента США в отношении российского закона о СМИ-иноагентах, согласно которому от таких средств массовой информации требуется маркировать выпускаемые материалы. Как подчеркнула Захарова, она не могла оставить без внимания заявления представителя госдепа Неда Прайса, выразившего "обеспокоенность" тем, что интересы журналистов в России, в том числе "Радио Свобода/Радио свободная Европа" могут ущемляться.

"Хотела бы напомнить американскому коллеге, что не мы начали игру в иностранных агентов. Ее начали Соединенные Штаты Америки. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах", - написала она на своей станице в Facebook. Дипломат отметила, что предпринятые в США меры существенно осложнили профессиональную деятельность RT и их партнеров, право на свободу слова было нарушено, когда российских журналистов подвергали допросам, когда они сталкивались в неподобающим обращением.

"На этом фоне любая критика со стороны Вашингтона по вопросу применения российского закона об иноСМИ-иноагентах выглядит не иначе как пропаганда или просто вранье", - подчеркнула Захарова, добавив, что "ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет". "Американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, телеканал RT, напротив, сталкивается со множеством препятствий, однако продолжает работать в США. "Я уверена, что и "Радио Свобода/Радио свободная Европа" с достоинством примут свой новый статус. Тем более что от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы", - добавила дипломат.

При этом Захарова договорится с главой RT Маргаритой Симоньян о направлении всему коллективу "Радио Свобода/Свободная Европа" маек RT с надписью "Иностранный агент". "Считайте это знаком моральной поддержки американским журналистам", - заключила представитель МИД РФ.