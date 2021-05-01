Ассоциация юристов напомнила о запрете мыть машину на дачных участках

Эксперт Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников напомнил о строгом запрете мыть машины на дачных участках. Даже наличие легально установленного колодца не позволяет мыть машину прямо на участке.

Запрещено мыть автомобили во дворах, на участках и у водоемов. Это нарушает статью 8.3 КоАП РФ, штраф по ней составляет от 3000 до 5000 рублей. Кроме того, нарушителям могут вменить статьи 8,13 и 8,42 КоАП РФ, штраф за которые от 1500 до 2000 рублей.

Кроме того, эксперт пояснил, что в некоторых случаях парковка возле забора своей дачи может быть признана нарушением.

"Регулирование парковки на зеленых насаждения регулируется актами органов государственной власти субъектов и актами муниципалитетов, - сказал Дмитрий Семенников. - Например, к таковым актами относится Кодекс Московской области об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 6.22 КоАП Московской области размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на участках с зелеными насаждениями, наказывается штрафом в размере 5 000 рублей. То есть нарушением будет считаться стоянка на любом участке земли, находящегося в собственности публично-правового образования".

По его словам, должностные лица, уполномоченные привлекать к ответственности за неправильную парковку, не всегда могут точно определить, какая территория относится к частной собственности владельца автомобиля, а какая - субъекту или муниципалитету. "Привлечение к ответственности за парковку на собственном газоне не предусмотрено, - говорит эксперт АЮР. - Поэтому большинство случаев привлечения к ответственности относится к случаям, когда публичная территория не ограждается от частной забором, бордюром и прочее. С разумной степенью достоверности сказать, является ли привлечение к ответственности в таких случаях злоупотреблением должностными лицами своими полномочиями или простой невнимательностью, нельзя. Для того, чтобы исключить риски привлечения к административной ответственности, необходимо точно определить, где начинается частная территория".