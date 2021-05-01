Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву специальным самолетом 1 мая к патриаршему Пасхальному ночному богослужению в Храме Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

По данным Фонда Андрея Первозванного, который занимается доставкой Благодатного огня, в этом году, как и в прошлом, из-за пандемии массовую встречу огня в аэропорту проводить не будут. По приезду, его должны отвезти в Храм Христа Спасителя на патриаршее богослужение. Ожидается, что позже Благодатный огонь получат 15 столичных храмов.

В этом году Фонд Андрея Первозванного доставит лампады из Иерусалима в Москву в 19-й раз. Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну чуда его схождения.