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Рубрика: В мире

Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

Текст: Александр Саможнев
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Ken Cedeno-Pool/Getty Images Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Ken Cedeno-Pool/Getty Images
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Ken Cedeno-Pool/Getty Images

США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна соблюдать взятые на себя обязательства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", - написал Блинкен в Twitter.

Госсекретарь США назвал санкции России против ЕС "попыткой запугать критиков". Москва запретила въезд в РФ председателю Европарламента Давиду Мария Сассоли, а также ряду другим представителям евроструктур. Ранее Брюссель выдвинул персональные санкции против российских официальных лиц.

Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру 30 апреля была вручена нота об ответных шагах Москвы в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года.

В МИД России заявили, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Российская сторона оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.

Между тем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в пятницу телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе переговоров, которые прошли по инициативе американской стороны, обсуждались состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США.

В мире США Россия и США Санкции и антисанкции

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