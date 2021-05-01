Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна соблюдать взятые на себя обязательства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", - написал Блинкен в Twitter.

Госсекретарь США назвал санкции России против ЕС "попыткой запугать критиков". Москва запретила въезд в РФ председателю Европарламента Давиду Мария Сассоли, а также ряду другим представителям евроструктур. Ранее Брюссель выдвинул персональные санкции против российских официальных лиц.

Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру 30 апреля была вручена нота об ответных шагах Москвы в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года.

В МИД России заявили, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Российская сторона оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.

Между тем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в пятницу телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе переговоров, которые прошли по инициативе американской стороны, обсуждались состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США.