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01.05.2021 11:20
Рубрика: В мире

Болгария открыла границы для вакцинированных россиян

Текст: Александр Саможнев
Болгария открыла границы для россиян, вакцинированных "Спутником V", заявила министр туризма Марияна Николова.

По ее словам, с 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон. В список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включен и российский "Спутник V". Это позволит россиянам, которые получили прививки не ранее, чем за 14 дней от даты пересечения границы, свободно въехать на территорию страны.

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Имеются также и альтернативные варианты. Могут въехать граждане с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов до прибытия, или антигенным тестом, сделанным за 48 часов до прибытия. А также переболевшие коронавирусом с подтвержденным тестом за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.

Консульские службы Болгарии и визовые центры возобновят работу на территории России сразу после пасхальных праздников с 5 мая. Сейчас идет согласование регулярных и чартерных полетов между двумя странами.

"Болгария и Россия продолжают диалог, ожидается решение вопроса о восстановлении регулярных полетов. В этом процессе активное участие принимают компетентные государственные органы. Болгарская сторона заявила о желании и готовности начать работу. Требуется решение российских властей", - цитирует ТАСС Николову.

В мире Европа Болгария Вакцинация от коронавируса

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