Британский полисмен уволен за нанесение 34 ударов дубинкой подростку

Офицер лондонской полиции был уволен после того, как 34 раза ударил психически больную девочку дубинкой. Чернокожая 17-летняя девушка, которая находилась в психиатрическом отделении, была отпущена из больницы на выходные домой. Софи Нафталин увидели голосующей на главной дороге в восточном Лондоне, и обеспокоенный представитель общественности вызвал полицию.

Девушка остановила проезжающую мимо полицейскую машину, и, сказав, что она уязвимый ребенок с проблемами психического здоровья, попросила стражей порядка отвезти ее домой, уточняет ВВС. Она согласилась сесть в полицейскую машину, но затем неожиданно вышла из нее, когда автомобиль остановился на светофоре. Офицеры пытались поговорить с ней и безуспешно уговорить ее сесть обратно в машину, а констебль Бенджамин Кемп из Северо-восточного командования Метрополитена попытался надеть на нее наручники. Софи начала сопротивляться и тогда констебль неожиданно применил спрей CS на расстоянии менее метра от ее лица, достал дубинку и стал избивать девушку. Все происходящее фиксировалось на его нательной видеокамере.

"Вместо того, чтобы помочь ей, как он должен был сделать, констебль жестоко напал на нее, применив до 34 ударов дубинкой и спрей CS", - говорится в жалобе семьи Нафталин. Адвокаты семьи заявили, что это был "очень тревожный случай жестокого обращения с чернокожим ребенком с трудностями в обучении". Представитель судебных органов Ричард Такер сказал, что использованная сила была "совершенно неуместной". Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) заявило, что нет никаких свидетельств того, что расовая дискриминация была фактором, который способствовал избиению.

Слушание последовало за расследованием IOPC жалоб, поданных сотрудником правозащитной организации NHS Trust и матерью девочки. Региональный директор IOPC Сэл Насим назвал инцидент "шокирующим". Адвокат семьи Софи Нафталин сказала, что этот случай является "мощным сигналом" того, что лондонской полиции необходимо сделать больше при обучении офицеров тому, как обращаться с уязвимыми людьми. Кемп был уволен из органов без предварительного уведомления после слушания дела о неправомерном поведении в западном Лондоне. Уголовное дело в его отношении открыто не было.