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01.05.2021 13:45
Рубрика: Власть

Члены КПРФ возложили цветы к памятникам в Москве и других городах

Текст: Галина Мисливская

Руководители КПРФ, депутаты партийной фракции в Госдуме и молодые активисты в честь 1 Мая возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к памятникам маршалу Жукову и Карлу Марксу в Москве.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Лидер КПРФ поздравил россиян с Днем солидарности трудящихся всего мира, и подчеркнул, что "это прежде всего праздник трудового народа".

По словам Зюганова, праздничные мероприятия с участием представителей КПРФ проходят сегодня во многих городах страны, депутаты и сторонники партии вышли "поклониться памятникам великой советской эпохи".

Лидер партии уверен, что в условиях гибридной войны, которая идет против России, "лишь сплоченность всех государственных патриотических сил спасет страну от нового нашествия".

Власть Работа власти Все о выходных и праздниках

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