Члены КПРФ возложили цветы к памятникам в Москве и других городах

Руководители КПРФ, депутаты партийной фракции в Госдуме и молодые активисты в честь 1 Мая возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к памятникам маршалу Жукову и Карлу Марксу в Москве.

Лидер КПРФ поздравил россиян с Днем солидарности трудящихся всего мира, и подчеркнул, что "это прежде всего праздник трудового народа".

По словам Зюганова, праздничные мероприятия с участием представителей КПРФ проходят сегодня во многих городах страны, депутаты и сторонники партии вышли "поклониться памятникам великой советской эпохи".

Лидер партии уверен, что в условиях гибридной войны, которая идет против России, "лишь сплоченность всех государственных патриотических сил спасет страну от нового нашествия".