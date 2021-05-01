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01.05.2021 17:25
Рубрика: Власть

"Единая Россия" провела по всей стране серию акций, приуроченных к 1 Мая

Текст: Галина Мисливская

Автопробег, помощь ветеранам труда, экскурсия в пожарную часть, спортивный праздник, закладка камня на месте памятного знака - эти и другие мероприятия вошли в обширную программу празднования Дня весны и труда, подготовленную "Единой Россией".

"Справедливая Россия" провела маевку в подмосковном Жуковском

Из-за коронавирусных ограничений уже второй год подряд в Москве не проходят первомайские демонстрации. В этих условиях единороссы пошли по пути "малых дел" и устроили серию локальных мероприятий. Так, например, для школьников Пресненского района столицы активисты партии организовали интерактивный мастер-класс в пожарной части №9. Дети познакомились с оборудованием автомобиля для проведения спасательных работ и тушения пожаров, узнали, для чего нужен спинальный щит и как работать с гидравлическими инструментами, заглянули в экран пожарного тепловизора. В ходе экскурсии также напомнили о правилах безопасности и проверили знание номеров телефонов экстренных служб.

Праздник в Самарской области стал своеобразной подготовкой к следующему большому торжеству - Дню Победы. В столице региона заложили камень на месте будущего памятного знака "Город трудовой доблести". "Более 36 тысяч боевых самолетов, до трети снарядов и пятая часть авиабомб - все это достижения Куйбышева. Наших тружеников и тех, кто вслед за эвакуированными предприятиями приехал сюда с оккупированных территорий и внес свой вклад в славу нашей земли", - отметил губернатор Дмитрий Азаров. 

В Смоленской области члены "Единой России" и волонтеры отправились на помощь ветеранам труда. "Кому-то нужно было восстановить покосившийся забор, кому-то принести воды из колодца. Многие ветераны труда - одинокие пожилые люди. Мы с коллегами решили, что проведем Первомай за полезными делами", - рассказал руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков. Акция прошла во всех районах области.

Ростовские единороссы организовали спортивный турнир для молодежи, а чеченские при содействии республиканской федерации профсоюзов - автопробег. Колонна проехала по главным улицам Грозного. В числе участников были работники образования и культуры, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.

Власть Работа власти Партии "Единая Россия"

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