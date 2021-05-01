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01.05.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, что будет с ценами на мясо для шашлыков

Текст: Татьяна Карабут
Накануне майских праздников и в сами длинные выходные (в течение двух недель) россияне съедают около 200 тысяч тонн только одной свинины. Спрос на нее в это время повышается на 15-20% (после снижения спроса в пост примерно на 5-10%), и этот сезон не будет исключением, говорит генеральный директор Союза свиноводов России Юрий Ковалев.
Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Однако, по мнению эксперта, цены на свинину вряд ли будут повышаться. Производители сформировали запасы под майские праздники заранее, поэтому повышенный спрос будет сдемпфирован запасами предыдущего месяца. Кроме того, в стране по-прежнему растет объем производства свинины, несмотря на полную самообеспеченность этим мясом. С другой стороны, производители ограничены потребительским спросом. А экспортировать больше свинины, скорее всего, не получится: в основных странах присутствия нашей свинины уже поставляется достаточно, а в новые (тот же Китай) нам пока дорога закрыта, говорит Ковалев. При увеличении себестоимости производства за прошлый год примерно на 20%, сейчас производители живут на марже прошлых лет, поясняет Ковалев. Но, по его оценке, рост цен возможен только в пределах инфляции.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов обращает внимание на то, что цены на мясо птицы в последние несколько недель перестали расти. А взрывного роста спроса в связи с майскими не прогнозируется. Рост будет в пределах тенденций прошлых лет, считает эксперт. Дефицита курицы также не ожидается. "Снижение производства, которое мы фиксировали в начале года, в значительной степени нивелировано", - утверждает Лахтюхов.

По данным Росстата за прошлую неделю, с 20 по 26 апреля, мясо птицы в рознице снизилось в цене на 0,1%. Но вот свинина подорожала на 0,9%, баранина - на 0,6%, говядина - на 0,3%.

"Но тут надо анализировать: может, к окончанию поста и к длинным выходным люди покупали более дорогую свинину, к которым относятся шейка и корейка. Средняя цена формально повысилась, но это не значит, что где-то лопатка повысилась - может, наоборот, произошло снижение цен. Главное, что есть выбор. Если хочет шейку, значит, заплатит дороже. Если захочется сэкономить, можно купить какую-то другую часть", - рассуждает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. К тому же он отмечает, что сейчас в магазинах активно проходят промо-акции и продажи товара по скидке, когда мясо можно купить со скидкой 20-30%, а в готовых изделиях - до 50%.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По словам Сергея Юшина, цены на мясо в опте "гуляют" по 10-15% выше или ниже в течение короткого периода. Но на рознице они не отражаются напрямую и одномоментно. "Потому что розница работает по долгосрочным контрактам. Или же магазины не повышают цены на полке, когда закупают дорого, но и не снижают стоимость, когда закупочные цены скорректировались вниз", - говорит эксперт.

По его оценке, производство мяса птицы (после вспышек птичьего гриппа) еще не полностью восстановилось в стране. Но цены на курицу снизились. Торговые сети закупили очень много курицы, поэтому с их стороны упал спрос. А заводы, опасаясь нехватки товара, тоже начали производить больше. "Поэтому цены на птицу упали, а на свинину выросли. Очень часто они идут в противофазе", - говорит эксперт.

Цены на баранину растут. Однако ее в стране производится всего 2% от общего потребления (чуть более 200 тыс. тонн при общем производстве около 11,2 млн тонн). Поэтому "баранина мало на что влияет", считает Сергей Юшин.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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