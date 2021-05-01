Эксперты рассказали, что будет с ценами на мясо для шашлыков

Накануне майских праздников и в сами длинные выходные (в течение двух недель) россияне съедают около 200 тысяч тонн только одной свинины. Спрос на нее в это время повышается на 15-20% (после снижения спроса в пост примерно на 5-10%), и этот сезон не будет исключением, говорит генеральный директор Союза свиноводов России Юрий Ковалев.

Однако, по мнению эксперта, цены на свинину вряд ли будут повышаться. Производители сформировали запасы под майские праздники заранее, поэтому повышенный спрос будет сдемпфирован запасами предыдущего месяца. Кроме того, в стране по-прежнему растет объем производства свинины, несмотря на полную самообеспеченность этим мясом. С другой стороны, производители ограничены потребительским спросом. А экспортировать больше свинины, скорее всего, не получится: в основных странах присутствия нашей свинины уже поставляется достаточно, а в новые (тот же Китай) нам пока дорога закрыта, говорит Ковалев. При увеличении себестоимости производства за прошлый год примерно на 20%, сейчас производители живут на марже прошлых лет, поясняет Ковалев. Но, по его оценке, рост цен возможен только в пределах инфляции.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов обращает внимание на то, что цены на мясо птицы в последние несколько недель перестали расти. А взрывного роста спроса в связи с майскими не прогнозируется. Рост будет в пределах тенденций прошлых лет, считает эксперт. Дефицита курицы также не ожидается. "Снижение производства, которое мы фиксировали в начале года, в значительной степени нивелировано", - утверждает Лахтюхов.

По данным Росстата за прошлую неделю, с 20 по 26 апреля, мясо птицы в рознице снизилось в цене на 0,1%. Но вот свинина подорожала на 0,9%, баранина - на 0,6%, говядина - на 0,3%.

"Но тут надо анализировать: может, к окончанию поста и к длинным выходным люди покупали более дорогую свинину, к которым относятся шейка и корейка. Средняя цена формально повысилась, но это не значит, что где-то лопатка повысилась - может, наоборот, произошло снижение цен. Главное, что есть выбор. Если хочет шейку, значит, заплатит дороже. Если захочется сэкономить, можно купить какую-то другую часть", - рассуждает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. К тому же он отмечает, что сейчас в магазинах активно проходят промо-акции и продажи товара по скидке, когда мясо можно купить со скидкой 20-30%, а в готовых изделиях - до 50%.

По словам Сергея Юшина, цены на мясо в опте "гуляют" по 10-15% выше или ниже в течение короткого периода. Но на рознице они не отражаются напрямую и одномоментно. "Потому что розница работает по долгосрочным контрактам. Или же магазины не повышают цены на полке, когда закупают дорого, но и не снижают стоимость, когда закупочные цены скорректировались вниз", - говорит эксперт.

По его оценке, производство мяса птицы (после вспышек птичьего гриппа) еще не полностью восстановилось в стране. Но цены на курицу снизились. Торговые сети закупили очень много курицы, поэтому с их стороны упал спрос. А заводы, опасаясь нехватки товара, тоже начали производить больше. "Поэтому цены на птицу упали, а на свинину выросли. Очень часто они идут в противофазе", - говорит эксперт.

Цены на баранину растут. Однако ее в стране производится всего 2% от общего потребления (чуть более 200 тыс. тонн при общем производстве около 11,2 млн тонн). Поэтому "баранина мало на что влияет", считает Сергей Юшин.