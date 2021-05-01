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Текст:   Марина Трубилина 
08:00 01.05.2021

Эксперты рассказали, как снизить квартплату, уезжая на майские

Переезд на дачу позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг в городской квартире. Как оформить перерасчет, рассказали "РГ" в НП "ЖКХ-Контроль".
Фото: Александр Корольков Фото: Александр Корольков
Фото: Александр Корольков

Что можно пересчитать

Можно пересчитать плату за воду, канализацию, электроэнергию, газ, тепловую энергию, вывоз мусора (если расчет платы за вывоз идет не по квадратным метрам, а по числу собственников или жильцов).

Фото: iStock
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Если в квартире стоят счетчики на электричество и воду, вопрос о перерасчетах за свет, воду и водоотведение не встает в принципе. Если же их нет - важно, по какой причине. Перерасчет сделают, только если нет технической возможности установить приборы учета, подтвержденной документами.

Не пересчитывается плата за отопление, за электричество и газ, которые используются для отопления.

Также нельзя потребовать перерасчет за коммунальные услуги, которые пошли на общедомовые нужды.

Как сделать перерасчет

Обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчете можно как до отъезда, так и в течение 30 дней после возвращения.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие жильца. Это может быть, например, копия приказа о командировке, справка о лечении в стационаре, проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справка из садоводческого товарищества.

За какой срок могут пересчитать плату

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Перерасчет делают при отсутствии жильца больше пяти дней, исключая день отъезда и день приезда. До отъезда, "авансом", можно подать заявление на перерасчет на срок до полугода, а если возвращение затягивается, позже нужно будет подавать новое.

Как снизить плату за дачу

По той же схеме можно сделать перерасчет за коммунальные услуги, которые предоставляются в дачном доме. Для этого можно осенью, уезжая в город, обратиться в правление садоводческого товарищества и написать заявление, что вы будете отсутствовать. Либо, напротив, весной взять справку в городе в управляющей компании о том, что вы всю зиму находились по адресу основного проживания (при необходимости это можно подтвердить, например, показаниями счетчиков воды или электричества). С этой справкой весной обращаетесь в СНТ и просите сделать перерасчет. Документами, подтверждающими отсутствие на даче, могут стать билеты на транспорт или даже чеки на бензин, если вы передвигаетесь на автомобиле.

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