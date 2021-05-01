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01.05.2021 02:50
Рубрика: В мире

ЕС и Лондон уладили все формальности по Brexit

Текст: Максим Макарычев
В полночь с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Британией и Евросоюзом. Таким образом, Брюссель и Лондон уладили все формальности в рамках Brexit, громкого процесса, который затянулся почти на пять лет с момента, когда британцы проголосовали за выход страны из состава Евросоюза.
Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье. Фото: Olivier Hoslet, Pool via AP Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье. Фото: Olivier Hoslet, Pool via AP
Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье. Фото: Olivier Hoslet, Pool via AP

Brexit назвали "исторической ошибкой"

Он был оформлен де-факто спустя четыре месяца после того, как Британия вышла из Европейского таможенного союза с единым рынком, уточняет ВВС. Торговая сделка Британии с ЕС в среду преодолела последнее политическое препятствие после того, как Европейский парламент одобрил ее подавляющим большинством голосов. Депутаты Европарламента поддержали соглашение о будущих отношениях, получив 660 голосов "за", 5 "против" и 32 "воздержавшихся", даже несмотря на то, что они назвали Brexit "исторической ошибкой".

Фото: AP Photo/Alastair Grant
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Голосование устраняет любую юридическую неопределенность в отношении сделки, которая действует временно с начала этого года и обеспечивает беспошлинную торговлю без квот на товары, произведенные в Британии и ЕС. Напомним, что соглашение о торговле и сотрудничестве на 1 449 страницах было заключено правительством Бориса Джонсона и ЕС в прошлом году, при этом его кульминацией стали крайне сложные переговоры в декабре о торговой сделке, прежде чем Британия первого января вышла из единого рынка ЕС и таможенного союза.

Объявление о ратификационном голосовании в Европарламенте было воспринято Джонсоном как "последний шаг на долгом пути, обеспечивающем стабильность нашим новым отношениям с ЕС как с жизненно важными торговыми партнерами, близкими союзниками, суверенными и равными", отмечает Financial Times.

Это голосование, заключили аналитики, может стать поворотным моментом к позитивным отношениям Лондона и Брюсселя после того, как первые несколько месяцев 2021 года были отмечены ссорами между ЕС и Британией из-за Северной Ирландии, вакцин и дипломатических привилегий. 29 апреля документ ратифицировал Совет Евросоюза. "Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера", - заявил министр Португалии по делам Европы, который председательствует в ЕС.

Сделка пошла не так

Между тем торговая сделка на практике была реализована не так, как предполагали британские и европейские переговорщики. Фирмы, поставляющие мясо и морепродукты, особенно мелкие предприятия, платят самую высокую цену за сделку по Brexit. Согласно информации Independent, продажи молока и сливок из Британии в ЕС упали на 96%, а курицы и говядины почти на 80% из-за Brexit. В целом, торговые барьеры, установленные в результате сделки, подписанной британским премьером Борисом Джонсоном, обошлись экспортерам Британии более чем в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (114,5 миллиарда рублей) с начала года, сообщает британская The Food and Drink Federation (Ассоциация еды и напитков). Экспорт британских продуктов питания и напитков в страны, не входящие в Евросоюз, вырос на 8,7% с февраля 2020 года по февраль 2021 года, но упал на 40,9% в ЕС.

Фото: AFP/Glyn KIRK
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"Британские предприятия продолжают бороться с непоследовательными и неправильными требованиями на границах ЕС, а малые предприятия больше всего пострадали из-за краха распределения сборных грузов, направляемых в Евросоюз", - пояснил глава международного отдела ассоциации Доминкк Гуди. Организация заявила: необходимо, чтобы Лондон срочно возобновил переговоры с ЕС для разрешения продовольственного кризиса, однако Джонсон до сих пор отказывался сделать это.

Торговая сделка Brexit больше всего ударила по продуктам животного и растительного происхождения, поскольку в нее не было включено соглашение о необязательном заполнении таможенных форм и физических проверок в рамках так называемого санитарного и фитосанитарного (СФС) контроля, отмечает издание. Из-за бюрократических формальностей, закрепленных в торговой сделке, например, водителю грузовика, везущего продукты питания на материк, может потребоваться представить на границе 50 различных документов. Изменения с первого января были "значительными, дорогостоящими и чрезвычайно трудоемкими", констатирует ВВС. Британское правительство отложило проведение инспекций продуктов питания из ЕС, поступающих в Альбион, очевидно, желая избежать нехватки продуктов питания, оставившей пустыми полки британских магазинов.

Немецкие предприниматели разгневаны

Немецкие предприятия, которые привыкли к поставкам из Соединенного Королевства, теперь несут высокие расходы и ищут более надежных партнеров в других странах. Исследование, проведенное Британской торговой палатой в Германии совместно с центром KPMG, показало, что каждая шестая немецкая компания решила полностью прекратить экспорт в Британию. Около 30% предприятий намереваются искать новые рынки сбыта. И британские, и европейские экспортеры настаивают на том, чтобы Британия и ЕС внесли корректировку в торговую сделку, которая, по их мнению, стала "сложной и дорогой".

На очереди - Австралия

Следующей торговой сделкой Лондона станет торговое соглашение с Австралией: переговоры о будущих пищевых стандартах ведутся за закрытыми дверями. Австралийские производители говядины и баранины надеются на значительное расширение доступа на рынок Великобритании.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Brexit начал сказываться на повседневной жизни британских компаний

Однако британские фермеры оказывают давление на правительство, требуя, чтобы весь импорт мяса из Австралии соответствовал высоким экологическим стандартам и стандартам защиты животных, предъявляемым к местной продукции. Национальный союз фермеров сообщил британскому правительству, что австралийские фермеры могут использовать гормоны и ветеринарные лекарства, запрещенные в Альбионе. Аналогичные опасения высказывала и Национальная ассоциация овец.

Экономические и, возможно, политические последствия Brexit только начались, заключают эксперты.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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