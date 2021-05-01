Италия начнет обновлять туристические визы россиян

Уже 3 мая в генеральное консульство Италии в Москве смогут обратиться россияне, у которых срок действия туристических виз истек после 1 января этого года. Об этом говорится в опубликованном на сайте диппредставительства Италии в РФ сообщении.

Отмечается, что срок действия новых туристических виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня этого года. Кроме того, в связи с действующими ограничениями из-за пандемии коронавируса срок выдачи новых документов может достигать десяти рабочих дней, отметили в генконсульстве.

При этом въехать в страну у туристов пока не получится, но власти Италии заявляли о желании открыть границы уже летом.