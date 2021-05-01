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01.05.2021 20:06
Рубрика: В мире

Киргизия и Таджикистан договорились о совместной инспекции отвода войск

Текст: Данияр Каримов

Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместных групп, которые с утра 2 мая займутся наблюдением за отводом военных и вооружений от границы. Таковы итоги встречи представителей министерств обороны двух стран, состоявшейся сегодня на линии разграничения.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Военные договорились проинформировать каждое подразделение о прекращении огня на всех участках границы и начать отвод сил в пункты постоянной дислокации. Контролировать процесс будет рабочая группа, в которую включат по три человека от каждой стороны.

Одновременно с рабочей группой будет действовать инспекционная команда, в которую также включат по три человека от Киргизии и Таджикистана. Ее задача - проверка поступающей информации о нарушении режима прекращения огня и договоренностей об отводе сил и техники от границы.

В погранслужбе Киргизии, тем временем, подтверждают, что обстрел со стороны Таджикистана полностью прекращен. В госадминистрации Баткенской области, в свою очередь, сообщают, что военные соседней страны покинули села, расположенные на территории КР, и отошли к границе.

Очередной конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией вспыхнул 28 апреля из-за споров вокруг водных ресурсов. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, в инцидент вмешались военные. Под огнем оказались села, расположенные у границы. Киргизская сторона сообщает о 34 погибших и около 170 раненых. Большинство из них - гражданские лица. В Киргизии в связи с произошедшим 1 и 2 мая объявлены днем траура. Таджикская сторона сообщает о гибели как минимум десяти человек и примерно 150 раненых.

Стороны за последние дни дважды договаривались о прекращении огня и отводе военных. Однако вплоть до второй половины дня 1 мая на местах продолжали фиксировать перестрелки. Из-за обстрелов населенных пунктов в Киргизии пришлось эвакуировать свыше 51 тысячу человек. С мест поступают сообщения о разрушении десятков жилых домов, общественных и коммерческих объектов.

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