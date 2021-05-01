Киргизия и Таджикистан приступили к переговорам по делимитации границы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Делегации с обеих сторон возглавляют руководители госкомитетов национальной безопасности. Камчыбек Ташиев представляет Киргизию, Саймумин Ятимов - Таджикистан.

Как проинформировали в кабмине КР в ходе переговоров будет обсуждена текущая ситуация на границе и дальнейшие действия по ее урегулированию и другие пограничные вопросы.

Напомнили, что соглашение о начале проведения работ по началу делимитации и демаркации границ было достигнуто в телефонном разговоре президентов Киргизии и Таджикистана 30 апреля и 1 мая 2021 года.