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01.05.2021 14:43
Рубрика: В мире

Киргизия и Таджикистан приступили к переговорам по делимитации границы

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Киргизия и Таджикистан приступили к переговорам по делимитации границы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.
Фото: Эламан Карымшаков/ РИА Новости Фото: Эламан Карымшаков/ РИА Новости
Фото: Эламан Карымшаков/ РИА Новости

Делегации с обеих сторон возглавляют руководители госкомитетов национальной безопасности. Камчыбек Ташиев представляет Киргизию, Саймумин Ятимов - Таджикистан.

Фото: Пресс-служба правительства Киргизии
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе

Как проинформировали в кабмине КР в ходе переговоров будет обсуждена текущая ситуация на границе и дальнейшие действия по ее урегулированию и другие пограничные вопросы.

Напомнили, что соглашение о начале проведения работ по началу делимитации и демаркации границ было достигнуто в телефонном разговоре президентов Киргизии и Таджикистана 30 апреля и 1 мая 2021 года.

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