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1 мая 2021 г.

Закон Республики Коми от 30 апреля 2021 № 13-РЗ "О внесении изменений в Закон Республики Коми "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми"

Дата подписания 30 апреля 2021 г.
Опубликован 1 мая 2021 г.

Принят Государственным Советом Республики Коми 29 апреля 2021 года

Статья 1.

Внести в Закон Республики Коми "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 18, ст. 258; 2018, № 19, ст. 356) следующие изменения:

1. В примечании к статье 3 слова "пункте 6" заменить словами "пунктах 4 и 6".

2. В статье 4:

1) пункт 4 после слов "организации досуга," дополнить словами "транспортных средствах (за исключением транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных звуковых сигналов),";

2) примечание изложить в следующей редакции:

"Примечания.

1. Под бытовой электронной техникой и бытовыми электрическими приборами в пунктах 1 и 11 настоящей статьи понимаются устройства и приборы, указанные соответственно в группах 26.40 "Техника бытовая электронная" и 27.51 "Приборы бытовые электрические" Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

2. Под устройствами для подачи специальных звуковых сигналов в пункте 4 настоящей статьи понимаются устройства, которыми оборудуются транспортные средства, указанные в пунктах 1 и 3 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 года № 635 "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.В.Уйба



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