Куда можно свободно уехать на поезде в майские праздники

Спрос на поездки по России на майские праздники вырос. Но по самым востребованным направлениям проблем с покупкой железнодорожных билетов не будет. "Российские железные дороги" запускают дополнительные поезда.

Первоначально планировалось с конца апреля по 12 мая запустить 500 дополнительных поездов дальнего следования. В итоге запустили 600 поездов и в ближайшее время запустят еще более 60 поездов. Спрос на билеты растет, пояснили "РГ" в компании.

Дополнительные составы пойдут из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Кисловодск, Уфу, Псков, Мурманск, Киров, Йошкар-Олу, Тольятти, Чебоксары, Пензу, Саранск, Казань, Смоленск и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные составы отправятся в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск. Также дополнительные поезда пойдут из Владикавказа в Адлер, из Екатеринбурга - в Оренбург, из Петрозаводска - в Сортавалу.

Если и этих составов окажется недостаточно, добавят дополнительные вагоны и поставят дополнительные рейсы, обещают в РЖД.

Также в праздничные майские дни увеличится число рейсов "Сапсанов". Поезда "Сапсан" №№ 761, 762, 763, 764, которые в обычное время курсируют только по субботам и воскресеньям, совершат рейсы еще 5, 6, и 7 мая.

Дополнительный поезд "Ласточка" отправится 1 мая из Москвы в Санкт-Петербург, а обратно в Москву - 2 мая.