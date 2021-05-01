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01.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Куда можно свободно уехать на поезде в майские праздники

Текст: Евгений Гайва
Спрос на поездки по России на майские праздники вырос. Но по самым востребованным направлениям проблем с покупкой железнодорожных билетов не будет. "Российские железные дороги" запускают дополнительные поезда.
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

Первоначально планировалось с конца апреля по 12 мая запустить 500 дополнительных поездов дальнего следования. В итоге запустили 600 поездов и в ближайшее время запустят еще более 60 поездов. Спрос на билеты растет, пояснили "РГ" в компании.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Дополнительные составы пойдут из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Кисловодск, Уфу, Псков, Мурманск, Киров, Йошкар-Олу, Тольятти, Чебоксары, Пензу, Саранск, Казань, Смоленск и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные составы отправятся в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск. Также дополнительные поезда пойдут из Владикавказа в Адлер, из Екатеринбурга - в Оренбург, из Петрозаводска - в Сортавалу.

Если и этих составов окажется недостаточно, добавят дополнительные вагоны и поставят дополнительные рейсы, обещают в РЖД.

Также в праздничные майские дни увеличится число рейсов "Сапсанов". Поезда "Сапсан" №№ 761, 762, 763, 764, которые в обычное время курсируют только по субботам и воскресеньям, совершат рейсы еще 5, 6, и 7 мая.

Дополнительный поезд "Ласточка" отправится 1 мая из Москвы в Санкт-Петербург, а обратно в Москву - 2 мая.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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