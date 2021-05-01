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01.05.2021 18:10
Рубрика: В мире

Лавров приветствовал договоренности между Киргизией и Таджикистаном

Текст: Александр Саможнев
Россия приветствует достигнутые сторонами - в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана - договоренности по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных разговоров с киргизским и таджикским коллегами Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддином.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

При этом выражалась надежда, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами.

Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, говорится в сообщении МИД РФ.

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