ЛДПР отметила Первомай митингом и автопробегом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает 1 Мая неполитическим праздником, который в этом году символизирует также солидарность народов мира в борьбе с пандемией коронавируса. В субботу парламентарий выступил на традиционном первомайском митинге в возглавляемом им Институте мировых цивилизаций.

"Первомай - праздник для всех, без упора на политическую составляющую, - сказал Жириновский. - Это праздник солидарности, и в этом году он действительно символизирует нашу общность, что мы все объединились в борьбе с пандемией, мы солидарны со всем миром и хотим остановить страшную инфекцию".

Из-за коронавирусных ограничений численность участников митинга была небольшой, но все желающие могли присоединиться к нему онлайн, послушать депутатов и сенаторов от ЛДПР и участников праздничного концерта.

Еще одно традиционное первомайское мероприятие партия провела в столице Башкирии. Как сообщает сайт ЛДПР, в автопробеге приняли участие курирующий республику депутат Госдумы Иван Сухарев, представители Госсобрания Башкирии, муниципальные парламентарии, активисты и сторонники партии. Колонна из более полусотни автомобилей с флагами ЛДПР проехала от села Зубово Уфимского района до улицы Бакалинской города Уфы. Мероприятие завершилось коллективным фото на память.