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01.05.2021 16:45
Рубрика: Власть

ЛДПР отметила Первомай митингом и автопробегом

Текст: Галина Мисливская
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает 1 Мая неполитическим праздником, который в этом году символизирует также солидарность народов мира в борьбе с пандемией коронавируса. В субботу парламентарий выступил на традиционном первомайском митинге в возглавляемом им Институте мировых цивилизаций.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Первомай - праздник для всех, без упора на политическую составляющую, - сказал Жириновский. - Это праздник солидарности, и в этом году он действительно символизирует нашу общность, что мы все объединились в борьбе с пандемией, мы солидарны со всем миром и хотим остановить страшную инфекцию".

Из-за коронавирусных ограничений численность участников митинга была небольшой, но все желающие могли присоединиться к нему онлайн, послушать депутатов и сенаторов от ЛДПР и участников праздничного концерта.

Еще одно традиционное первомайское мероприятие партия провела в столице Башкирии. Как сообщает сайт ЛДПР, в автопробеге приняли участие курирующий республику депутат Госдумы Иван Сухарев, представители Госсобрания Башкирии, муниципальные парламентарии, активисты и сторонники партии. Колонна из более полусотни автомобилей с флагами ЛДПР проехала от села Зубово Уфимского района до улицы Бакалинской города Уфы. Мероприятие завершилось коллективным фото на память.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР

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