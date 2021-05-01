Лидеры Киргизии и Казахстана обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе

Новости

Собянин поздравил москвичей с 1 Мая 14:11
Мотоциклисты Словакии хотят отдать долг советским солдатам-освободителям 13:47
У звезды "Доктора Кто" на фоне секс-скандала отобрали премию BAFTA 13:37
Андрей Бочкарев: Завершение строительства участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково" намечено на конец 2021 года 13:27
Андрей Бочкарев: На стройках Москвы строго контролируется соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции 13:25
В Иерусалиме началась церемония ожидания схождения благодатного огня 13:24
Андрей Бочкарев: Полностью проект застройки Мневниковской поймы будет реализован к 2030 году 13:17
Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:01
Тарасова поддержала возвращение Трусовой к Тутберидзе 12:50
Путин дал поручения по виду на жительство для финалистов "Россия - страна возможностей" 12:32
Между президентами Киргизии и Таджикистана состоялся телефонный разговор 12:24
В Москве в апреле высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников 12:14
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе 12:05
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой 11:43
Синоптики рассказали о погоде в Москве на первые майские праздники 10:50
Участок "салатовой" линии метро закрыли почти на месяц 10:48
Три легионера покинут "Спартак" 10:34
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией 10:14
В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП 09:55
На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП 09:34
Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву 09:30
Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали 09:04
В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима 08:55
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура 08:40
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 13:24
Рубрика: В мире

Лидеры Киргизии и Казахстана обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Лидеры стран Центральной Азии и России готовы помочь в урегулировании конфликта на киргизско-таджикской границе.

Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Баткенской области.

Фото: Пресс-служба правительства Киргизии
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе

Как сообщили в пресс-службе президента КР, беседа состоялась по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Глава Казахстана выразил своему киргизскому коллеге соболезнования в связи с жертвами в Баткенской области. Он также высказал озабоченность и предложил помощь в урегулировании конфликта.

Ранее на официальном сайте президента Казахстана была размещена информации о телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с Эмомали Рахмоном.

"Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность по поводу напряженной ситуации на границе с Кыргызстаном, что представляет собой угрозу безопасности обоих соседних государств и их граждан. Президент Казахстана выразил мнение, что такие сложные вопросы, как прохождение линии границы, должны решаться в процессе конструктивных переговоров, в духе взаимного доверия и дружбы. По его словам, сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалацию силовых действий", - говорилось в информации.

Посольство России в Киргизии также сообщило, что Москве предоставлена полная информация о ситуации на киргизско-таджикской границе.

Напомним, в Кремле также выразили готовность сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Днем раньше министерство иностранных дел РФ распространило заявление, что в Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан, а также выразило соболезнование родственникам и близким погибших.

Об оказании содействия в мирном разрешении ситуации на киргизско-таджикской границе сообщали власти Узбекистана.

В мире экс-СССР Казахстан В мире экс-СССР Киргизия В мире экс-СССР Таджикистан

Главное сегодня

Перевозчиков начнут штрафовать за высадку безбилетных детей
Власти Киргизии заявляют о новом обострении на таджикско-киргизской границе
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
Губернатор Ставрополья: В ДТП погибли пять детей и девять пострадали
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета