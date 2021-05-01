Лидеры Киргизии и Казахстана обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе

Лидеры стран Центральной Азии и России готовы помочь в урегулировании конфликта на киргизско-таджикской границе.

Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Баткенской области.

Как сообщили в пресс-службе президента КР, беседа состоялась по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Глава Казахстана выразил своему киргизскому коллеге соболезнования в связи с жертвами в Баткенской области. Он также высказал озабоченность и предложил помощь в урегулировании конфликта.

Ранее на официальном сайте президента Казахстана была размещена информации о телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с Эмомали Рахмоном.

"Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность по поводу напряженной ситуации на границе с Кыргызстаном, что представляет собой угрозу безопасности обоих соседних государств и их граждан. Президент Казахстана выразил мнение, что такие сложные вопросы, как прохождение линии границы, должны решаться в процессе конструктивных переговоров, в духе взаимного доверия и дружбы. По его словам, сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалацию силовых действий", - говорилось в информации.

Посольство России в Киргизии также сообщило, что Москве предоставлена полная информация о ситуации на киргизско-таджикской границе.

Напомним, в Кремле также выразили готовность сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Днем раньше министерство иностранных дел РФ распространило заявление, что в Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан, а также выразило соболезнование родственникам и близким погибших.

Об оказании содействия в мирном разрешении ситуации на киргизско-таджикской границе сообщали власти Узбекистана.