Между президентами Киргизии и Таджикистана состоялся телефонный разговор

Сегодня 1 мая 2021 года состоялся очередной телефонный разговор президентов Киргизии Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона. Информация об этом была размещена на официальном сайте главы Таджикистана.

"В ходе беседы главы государств рассмотрели ход выполнения достигнутых между сторонами договоренностей по нормализации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизстана. В этом контексте особое внимание было уделено вопросам соблюдения договоренностей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации. Президенты также высказались по совместной работе рабочих групп сторон в этом направлении и начале заседания Межправительственной комиссии двух стран по вопросам делимитации и демаркации", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, днем ранее 30 апреля 2021 года Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон уже проводили телефонную беседу. Тогда главы государств высказались по последним конфликтным событиям в приграничных районах, обсудили сложившуюся ситуацию на таджикско-кыргызской границе. Была подчеркнута особая важность последовательного выполнения достигнутых договоренностей, направленных на нормализацию ситуации и недопущение ее эскалации, в частности по полному прекращению огня и отводу войск с линии границы в установленное время.