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30.04.2021 23:35
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития предложило предоставить доступ к госданным

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Минэкономразвития разработало правовые основы для создания единой системы государственных данных и управления ей. Изменения содержатся в законопроекте, который министерство подготовило в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

При активной цифровизации госуправления необходимо упорядочивать массивы государственных и муниципальных данных. Пока единых стандартов и правил для этого нет. Задача национальной системы управления данными (НСУД) - как раз сформировать единую понятную систему госданных.

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Принятие законопроекта обеспечит единообразный подход к работе с госданными, в том числе для их дальнейшего использования госорганами, бизнес-сообществом и гражданами, считает замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов.

"Принятие законопроекта приведет к повышению эффективности государственного управления, а также даст бизнесу возможность получать наиболее полную информацию из государственных информационных систем", - сказал он.

Министерство уже представляло документ на общественное обсуждение и затем доработало совместно с другими госорганами и бизнес-сообществом. В законопроекте закрепляется понятийный аппарат по работе с государственными и муниципальными данными, принципы систематизации и гармонизации данных.

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Правовое регулирование - один из ключевые вопросов на данном этапе реализации НСУД, считает Иван Фост, руководитель Департамента управления данными Аналитического центра при Правительстве РФ. Для разных видов данных может быть разный доступ. Например, доступ к первичным персональным данным для бизнеса невозможен, а агрегированные отчеты установленной формы могут быть доступны без ограничений. "Государству требуется "долгая настройка" для изменения текущих правил доступа к данным, и это надо делать совместно с бизнесом, получая предметные запросы на данные (виды данных, требуемые атрибуты, направления их использования), меняя текущую систему и подстраивая ее под интересы всех пользователей", - говорит Фост.

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