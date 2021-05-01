Мотоциклисты Словакии хотят отдать долг советским солдатам-освободителям

Отдать дань уважения советским солдатам-освободителям выразили желание "Мотоциклисты Словакии". В субботу они отправились в путь. В Александровском саду в Москве они примут участие 5 мая в торжественной церемонии переноса частицы Вечного огня для зажжения на территории своей страны, говорится в сообщении в Facebook.

Огонь в специальной лампаде будет зажжен от факела, который словацким мотоциклистам передаст председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

76 лет назад Красная Армия избавила человечество от "коричневой чумы", принесла мир освобожденным странам Европы. Спустя десятилетия память и благодарность поколению победителей живет в сердцах жителей европейских государств, несмотря на попытки ряда политических деятелей переписать историю. Отношения между Россией и Словакией переживают сегодня не лучшие времена. Братислава поддержала дипломатический скандал, устроенный властями Чехии.