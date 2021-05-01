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Рубрика: В мире

НАСА продлило миссию вертолета Mars Ingenuity

Текст: Максим Макарычев

Американское космическое агентство объявило, что продлевает свою вертолетную миссию на Марсе. В НАСА заявили, что первые три полета беспилотника под названием Ingenuity прошли настолько хорошо, что теперь они перейдут от демонстрационной к эксплуатационной фазе.

Фото: AFP/NASA/JPL-Caltech/MSSS
Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе

Это означает, что вертолет теперь будет поддерживать марсоход НАСА Perseverance Rover, помогая ему в поисках признаков жизни, сообщает ВВС. Новая фаза продлится еще 30 марсианских дней, но в НАСА заявили, что миссию можно будет продлить. "Технические характеристики были фантастическими, и они превзошли все наши ожидания", - сказал МиМи Аунг, менеджер проекта Ingenuity.

Миссия Ingenuity 19 апреля вошла в историю как первый полет на другой планете. Вертолет весом 1,8 килограмма взлетел в чрезвычайно разреженной марсианской атмосфере и завис на высоте 2 метра около 40 секунд перед приземлением. Во втором и третьем полетах он пролетел дальше, поднявшись на высоту 5 метров, затем разогнался на 50 метров и вернулся на место запуска. План предусматривал перелет на 266 метров в оба конца, и вертолет должен был сделать 60 черно-белых изображений и пять цветных изображений, и НАСА подтвердило, что вертолет летит дальше и быстрее, чем когда-либо прежде.

Первоначальный план НАСА состоял в том, чтобы затем провести еще два полета, прежде чем заземлить Ingenuity, чтобы завершить демонстрацию технологии. Но пятничное заявление американского космического агентства, отмечают эксперты, является радикальным изменением миссии. НАСА заявило, что оно настолько довольно характеристиками вертолета, что хочет развивать его возможности. По словам Боба Баларама, главного инженера Ingenuity, "вертолет отлично взлетал, все инженерные системы, солнечная панель, аккумулятор, радио работали очень хорошо". Теперь он будет работать с марсоходом НАСА Perseverance Rover, когда тот начнет исследовать кратер Джезеро - регион Марса, который когда-то был озером. Марсоход будет искать образцы горных пород, которые он сможет изучить в своей бортовой лаборатории: его конечная цель - найти признаки жизни на "красной планете".

Ожидается, что на новом этапе эксплуатации вертолет будет летать на расстояние до километра впереди марсохода, исследуя геологические особенности и области, недоступные для Perseverance. Он также будет делать цифровые карты высот, помогая ученым лучше понимать местность.

В мире Общество Космос Исследование Марса

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