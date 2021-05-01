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Рубрика: Общество

Названы самые популярные ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Текст: Ксения Колесникова
До старта ЕГЭ остался ровно месяц. Единый госэкзамен начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самый массовый - ЕГЭ по русскому языку в этом году планируют сдавать 726 тысяч человек. Он пройдет 3 и 4 июня. Эксперты Федерального института педагогических измерений назвали самые "популярные" ошибки, которые выпускники допускают на этом экзамене.

Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года

1. "Тканый", "растрепанный", "лиственница"... С правописанием -Н- и -НН- не справляются около 35% выпускников.

2. Ошибки на безударную гласную в корне слова. Гар/гор, рос/ращ, бер/бир, клан/клон. И это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не с первого класса... Выпускники часто в корни не зрят.

3. "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий" - одна из самых сложных тем. "СветИтся", "сутулЯщийся", "колЕтся"... Около 60% "егэшников" в 2020 году с этим заданием не справились.

4. Последнюю букву в словах "профессора" и "директора" тоже многие школьники поставили с ошибкой.

5. Повествование, рассуждение или описание, - правильно определить тип речи в одном из заданий удалось в прошлом году только половине ребят.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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6. "Хромает" и пунктуация: выпускники школ из года в год путаются в запятых, двоеточиях и тире.

О чем важно помнить? Сочинение (последнее задание) - самая "весомая" часть в ЕГЭ по русскому языку. На нем можно заработать почти половину первичных баллов. В 2021 году в сочинении есть небольшие изменения.

- Раньше выпускнику нужно было привести два примера-иллюстрации из исходного текста, и указать между ними связь. Теперь же ее нужно не просто указать, но и раскрыть, конкретизировать, пояснить. Выпускники 2020 года, допустим, писали, что первый пример противопоставлен второму. Или первый пример дополняет второй. А почему противопоставлен? В чем дополняет? Об этом приходилось только догадываться, - объясняет эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы в Москве Роман Дощинский. - Может быть, у героев разные характеры? Или они поступают совершенно по-разному в похожей ситуации? Вот за эти рассуждения и дается еще один балл. Таким образом, в ЕГЭ по русскому языку усилена аналитическая работа с исходным текстом,

Пять полезных и универсальных советов от экспертов ФИПИ

- больше подчеркивать, помечать данные в распечатке варианта КИМ;

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- несколько раз проверять правильность переноса кратких ответов в бланк №1;

- написать сочинение сначала на черновике;

- несмотря на то, что минимальное количество слов в сочинении на ЕГЭ - 150, все-таки рекомендуется не писать больше, чем 250-300 слов, так как существенное увеличение объема - это всегда значительный риск увеличения числа ошибок;

- не употреблять слова и конструкции, в написании которых вы не уверены, действовать согласно правилу "Не знаю - не пишу!".

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